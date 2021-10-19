الشرطة السعودية تعلن القبض على مقيم عربي بتهمة الإساءة لولاة الأمر

كل الوطن – الرياض: أعلنت الشرطة السعودية، الاثنين، القبض على مقيم من جنسية عربية، بتهمة المساس بالأمن الوطني والإساءة لولاة الأمر، في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس إن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر، ويقوم بتعاطي المخدرات.

وأشار إلى أن المتهم نشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة.

المصدر: صحيفة “الرياض”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419391