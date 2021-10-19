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السعودية..الدفاع المدني يحاصر حريقا ضخما في وادي سد أبها (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 3:07 مساءً
السعودية..الدفاع المدني يحاصر حريقا ضخما في وادي سد أبها (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أفاد الإعلام السعودي بأن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على نسبة كبيرة من حريق وادي سد أبها، بعدما جرت محاصرة الحريق خوفا من امتداده.

وتداولت صفحات إعلامية وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هذا الحريق.

المصدر: الإعلام السعودي

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419398

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