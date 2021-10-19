الديوان الأميري القطري: الشيخ تميم بن حمد يجري تعديلا حكوميا يطال عددا من الوزارات

كل الوطن – وكالات: أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الثلاثاء، أن أمير البلاد، تميم بن حمد، أصدر مرسوما بتعديل التشكيل الحكومي.

وفي بيان له، قال الديوان الأميري إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، أصدر اليوم الأمر الأميري رقم “4” لسنة 2021، بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر على أن يعين كل من:

1- علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية.

2- جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيرا للمواصلات.

3- صلاح بن غانم العلي، وزيرا للرياضة والشباب.

4- عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيرا للبلدية.

5- غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

6- محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة.

7- بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي.

8- عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيرا للثقافة.

9- فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيرا للبيئة والتغيّر المناخي.

10- علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيرا للعمل.

11- محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

12- مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة.

13- محمد بن عبد الله بن محمد اليوسف السليطي، وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوا بمجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419402