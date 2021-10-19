حملة على “تويتر” للبحث عن طفلة سعودية اختفت في ظروف غامضة

كل الوطن – الرياض: اختفت طفلة سعودية تدعى نوف القطحاني في ظروف غامضة، بعدما خرجت من المنزل في حي الموسى بالرياض منذ أكثر من 24 ساعة.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسم #المفقودة_نوف_القحطاني مناشدين من رآها أو لديه أي معلومات أن يتواصل مع عائلتها.

وأشار مغردون إلى أن نوف تبلغ من العمر 11 عاما، طولها 155 سم ووزنها 50 كيلوغراما.

وتضمن الوسم معلومة ذكرت على لسان والدتها وهي أن الطفلة خرجت من المنزل قبل 24 ساعة من المنزل بحي الموسى بالرياض بغرص رمي القمامة، و لكنها لم تعد.

في غضون ذلك، قال شقيق الفتاة، ثاني القحطاني، إنه تقدم ببلاغ رسمي لمركز شرطة طويق بالمنطقة، وزود الأجهزة الأمنية بكافة المعلومات، داعيا من يعثر عليها أو يعرف أي تفاصيل عنها التواصل معه على رقم الجوال 0557476116.

صورة نوف المفقودة في الرياض بحي الموسى ليسهل التعرف عليها ،

الله يحفظك يانوف ويحميك بعينه التي لاتنام .

#المفقودة_نوف_القحطانيpic.twitter.com/pzNmWvHpSl — محمد آل جاسم التميمي (@M_tmemi) October 18, 2021

بالنسبة للكاميرا الي فوق الباب المشكلة طلعت ماتشتغل توهم مركبينها 💔 والجهات الأمنية مباشرة ومتابعة والله يعجل بفرجه وعودتها سالمة ❤️ ادعوا تكفون #المفقودة_نوف_القحطانيpic.twitter.com/2iTbDgItFI — محمد آل جاسم التميمي (@M_tmemi) October 19, 2021

من أمام هذا الباب نوف فقدت ولها الآن ٢٤ ساعة دعواتكم ووقفاتكم 💔 اللهم احفظها من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها وردها الى امها سالمة #المفقودة_نوف_القحطانيpic.twitter.com/KYz7WBvJH0 — محمد آل جاسم التميمي (@M_tmemi) October 18, 2021

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419405