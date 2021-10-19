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البورصة السعودية تسجل أعلى مستوى خلال أكثر من 15 عاما

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 8:54 مساءً
البورصة السعودية تسجل أعلى مستوى خلال أكثر من 15 عاما

كل الوطن – وكالات: سجل سوق الأسهم السعودية في إغلاق اليوم الثلاثاء أعلى مستوى لها خلال أكثر من 15 عاما مع استئناف المكاسب من أسعار النفط.

وأنهى المؤشر القياسي للأسهم السعودية جلسة التداول مرتفعا 0.3 في المئة، ليصل الى أعلى مستوى منذ يوليو 2006.

وصعد سهم مصرف الراجحي 3.1 في المئة ليغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 15 عاما، كذلك قفز سهم اتحاد اتصالات بنحو 3 في المئة بعد إعلان الشركة عن زيادة في الأرباح الفصلية.

وفي الأسواق الخليجية الأخرى سجل مؤشر سوق أبو ظبي تراجعا بـ 0.1 في المئة، متأثرا بهبوط أسهم بنك أبوظبي الأول 0.6 في المئة وتراجع سهم الشركة العالمية القابضة 0.4 في المئة.

أما سوق دبي فقد تخلى عن مكاسبه ليغلق مستقرا، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.7 في المئة، قبيل الإعلان عن نتائجه. بينما صعد سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 1.9 في المئة بعد أن استأنفت الشركة خدمات تسليم الطرود إلى ومن دولة الإمارات العربية والدوحة.

وفي قطر ارتفع المؤشر بـ 0.2 في المئة، بدعم من في سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، الذي ارتفع واحدا في المئة.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419411

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