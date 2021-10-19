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السعودية.. إحباط محاولات تهريب أطنان من الحشيش والقات في جازان وعسير ونجران

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-19T21:13:05+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 9:13 مساءً
السعودية.. إحباط محاولات تهريب أطنان من الحشيش والقات في جازان وعسير ونجران

كل الوطن – وكالات: أحبطت الدوريات السعودية البرية في مناطق جازان وعسير ونجران، محاولات تهريب طن و276 كيلوغراما من الحشيش المخدر و66 طنا و464 كيلوغراما من مادة القات المخدر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي، مسفر القريني، اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

وأكد القبض على المتورطين في ذلك، البالغ عددهم 150 متهما، منهم 47 سعوديا، كما تم القبضعلى 103 متهمين من مخالفي نظام أمن الحدود، هم 89 من الجنسية الإثيوبية، و10 من الجنسية اليمنية، و3 من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية الإرتيرية.

وأوضح القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419414

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