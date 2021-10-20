مصر.. المتّهم بسرقة هاتف الصحفي أمام ملايين المتابعين يدلي باعترافاته وظهور متهم جديد

كل الوطن – وكالات: أمرت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في مصر، حبس الشاب المتهم بسرقة هاتف صحفي أثناء بث مباشر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى حبس متهم آخر.

وأدلى المتهم الأول بسرقة الهاتف أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث قال إنه استولى على الهاتف عن طريق المغافلة والهروب، حيث كان بحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وأنه ترصد للمجنى عليه حتى سنحت له الفرصة، واستولى على الهاتف وفر هاربا، ولم يكن يعلم أن الهاتف بوضع التشغيل للبث المباشر.

فيما أكد المتهم الثانى، أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهم الأول، وأن المتهم الأول حضر إليه وعرض عليه الهاتف المحمول للبيع، وبالفعل تحصل عليه مع علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع “فيسبوك” يتضمن خطف هاتف محمول من محمود راغب، الصحفى باليوم السابع، على الطريق الدائرى.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419427