تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنبسبب الحشيش.. سعودي يحصل على أكثر من 26 ألف دولار!كل الوطنالسعودية تؤكّدُ دعمها لجهود المغرب الرامية إلى تحقيق حل سياسي واقعي لقضية الصحراءكل الوطنمصر.. الأمن يكشف ملابسات فيديو تسبب في أزمة كبيرةكل الوطنالسعودية لـ “مجلس الأمن”: تحملوا مسؤولياتكم في إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلةكل الوطن“فيسبوك” تغلق شبكتين كبيرتين في السودانكل الوطنالديوان الأميري القطري: الشيخ تميم بن حمد يجري تعديلا حكوميا يطال عددا من الوزاراتكل الوطنمركز تجاري سعودي يبيع أحذية عليها شعار تابع لمدينة فلبينية.. وسلطات المدينة تحقق!كل الوطنالخبراء يصدرون تحذيرا من طعام يسبب تدهور الدماغ “السريع” في شهر!كل الوطنوفاة كولن باول وزير الخارجية الأمريكي السابق بعد إصابته بفيروس كوروناكل الوطنالسيسي مستنكرا ما رآه في الشارع: “ساعات بنزل بالعربية لوحدي.. ومش هسكت!” (فيديو)

بسبب الحشيش.. سعودي يحصل على أكثر من 26 ألف دولار!

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 10:25 مساءً
بسبب الحشيش.. سعودي يحصل على أكثر من 26 ألف دولار!

كل الوطن – وكالات: حصل مواطن سعودي على تعويض مادي قدره 98 ألف ريال (أكثر من 26 ألف دولار)، عقب تبرئته من تهمة حيازة مادة الحشيش المخدر.

وقالت صحيفة “عكاظ” إن المواطن خلف، حصل على التعويض بحكم المحكمة العليا، بسبب قضائه في السجن مدة 130 يوما بتهمة حيازة وترويج الحشيش المخدر، قبل أن تثبت براءته.

ودرست الدائرة الثالثة في المحكمة العليا السعودية حكما صادرا من محكمة جزائية ابتدائية، وأيدته محكمة الاستئناف بتعويض خلف.

ورأت المحكمة العليا أن المتهم قد نفى ما نسب إليه من تهم لم يكن عليها دليل واضح، وأن مجرد اتهامه ليس مسوغا قانونيا لإيقافه هذه الفترة.

وكانت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، قد حسمت جدلا بشأن مطالبات مالية لمواطنين بالتعويض لقاء فترات سجنهم أو منعهم من السفر.

المصدر: صحيفة عكاظ

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419446

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.