بسبب الحشيش.. سعودي يحصل على أكثر من 26 ألف دولار!

كل الوطن – وكالات: حصل مواطن سعودي على تعويض مادي قدره 98 ألف ريال (أكثر من 26 ألف دولار)، عقب تبرئته من تهمة حيازة مادة الحشيش المخدر.

وقالت صحيفة “عكاظ” إن المواطن خلف، حصل على التعويض بحكم المحكمة العليا، بسبب قضائه في السجن مدة 130 يوما بتهمة حيازة وترويج الحشيش المخدر، قبل أن تثبت براءته.

ودرست الدائرة الثالثة في المحكمة العليا السعودية حكما صادرا من محكمة جزائية ابتدائية، وأيدته محكمة الاستئناف بتعويض خلف.

ورأت المحكمة العليا أن المتهم قد نفى ما نسب إليه من تهم لم يكن عليها دليل واضح، وأن مجرد اتهامه ليس مسوغا قانونيا لإيقافه هذه الفترة.

وكانت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، قد حسمت جدلا بشأن مطالبات مالية لمواطنين بالتعويض لقاء فترات سجنهم أو منعهم من السفر.

المصدر: صحيفة عكاظ

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419446