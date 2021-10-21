تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: شوارع الرياض بلا صيانةكل الوطنالسعودية تؤكّدُ دعمها لجهود المغرب الرامية إلى تحقيق حل سياسي واقعي لقضية الصحراءكل الوطنمصر.. الأمن يكشف ملابسات فيديو تسبب في أزمة كبيرةكل الوطنالسعودية لـ “مجلس الأمن”: تحملوا مسؤولياتكم في إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلةكل الوطن“فيسبوك” تغلق شبكتين كبيرتين في السودانكل الوطنالديوان الأميري القطري: الشيخ تميم بن حمد يجري تعديلا حكوميا يطال عددا من الوزاراتكل الوطنمركز تجاري سعودي يبيع أحذية عليها شعار تابع لمدينة فلبينية.. وسلطات المدينة تحقق!كل الوطنالخبراء يصدرون تحذيرا من طعام يسبب تدهور الدماغ “السريع” في شهر!كل الوطنوفاة كولن باول وزير الخارجية الأمريكي السابق بعد إصابته بفيروس كوروناكل الوطنالسيسي مستنكرا ما رآه في الشارع: “ساعات بنزل بالعربية لوحدي.. ومش هسكت!” (فيديو)

د. عبدالمجيد الجلاَّل: شوارع الرياض بلا صيانة

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 دقيقةآخر تحديث : الخميس 21 أكتوبر 2021 - 2:29 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: شوارع الرياض بلا صيانة

من المؤكد ، أنَّ الكثير من ساكني مدينة الرياض ، يشتركون معي ، في انتقاد سوء صيانة شوارع الرياض ، وطرقها ، إجمالاً ، فقد باتت متعبة وشاقة ، على الركاب والعربات ، بما تحتويه ، من عطب وخللٍ ، متفاوت في شدته، من شارع إلى آخر ، بل إنَّ بعضها ، لم يعد صالحاً لمرور المركبات عليها !

الأمثلة كثيرة ، ومن الصعب حصرها في ثنايا هذا المقال ، ولكن لابأس من الإشارة إلى طرقٍ وشوارع ارتادها يومياً ، وبالتأكيد لدى غيري من سكان مدينة الرياض قوائم أخرى لشوارع وطرقٍ ، تحتاج إلى إعادة ترميم وصيانة !
في حي القدس ، على سبيل المثال ، شوارع عدة ، تُعاني كثيراً ، ومنها : شارع سعود الكبير من أوله إلى آخره ، وشارع خالد بن الوليد بين مخرجي 10 وطريق الدمام ، وشارع الخدمة بين مخرجي 9 – 10 !

وفي حي الروضة ، شارع الحسن بن علي ، وفي حي المروج ، شارع المغيرة بن شعبه ، وهو الأكثر إهمالاً وعدم صيانة ، وما حوله وجواره من شوارع رئيسة وفرعية !

هذا غيضٌ من فيض ، فالقائمة تطول ، وخاصة ما يتصل ، بصيانة الشوارع الفرعية !
ولكن ، أين دوريات الصيانة ، التي يُفترض أن تعمل ، باستمرار ، على تفقد طرق وشوارع الرياض ، وترميم وصيانة المُحتاج منها إلى ذلك ، بل ، وأين الأجهزة الرقابية ، التي يُفترض أن تباشر الرقابة على مهام الصيانة الدورية ، ومحاسبة المُقصرين في العمل والأداء !
مدينة الرياض ، درة المدائن العربية ، المُتألقة ، بكل مقومات النهوض الحضاري والعمراني ، والتي كان لها النصيب الأوفر في رؤية 2030 ، تشكو اليوم من خللٍ واضح ، ومعيب ، في صيانة شوارعها وطرقها ، فهل نجد لدى أمانة مدينة الرياض استجابة سريعة لمعالجة هذا الخلل ، لتعود ، تلك الشوارع ، إلى سابق عهدها ، في النظافة والجمال ، ولتكون صالحة ، لمرور الركاب والعربات على مدرجاتها!
وأختم حروفي هذه ، بقول الشاعر الكبير الراحل غازي القصيبي ” إن الخصال التي تجعل المدير ناجحاً ، هي الجرأة على التفكير ، والجرأة على العمل ، والجرأة على توقع الفشل ” .
فهل نستلهم من هذه الكلمات الرائعة قِيم العمل الجاد ، وقِيم إتقانه … نأمل ذلك بشدة !

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419452

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.