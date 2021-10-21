د. عبدالمجيد الجلاَّل: شوارع الرياض بلا صيانة

من المؤكد ، أنَّ الكثير من ساكني مدينة الرياض ، يشتركون معي ، في انتقاد سوء صيانة شوارع الرياض ، وطرقها ، إجمالاً ، فقد باتت متعبة وشاقة ، على الركاب والعربات ، بما تحتويه ، من عطب وخللٍ ، متفاوت في شدته، من شارع إلى آخر ، بل إنَّ بعضها ، لم يعد صالحاً لمرور المركبات عليها !

الأمثلة كثيرة ، ومن الصعب حصرها في ثنايا هذا المقال ، ولكن لابأس من الإشارة إلى طرقٍ وشوارع ارتادها يومياً ، وبالتأكيد لدى غيري من سكان مدينة الرياض قوائم أخرى لشوارع وطرقٍ ، تحتاج إلى إعادة ترميم وصيانة !

في حي القدس ، على سبيل المثال ، شوارع عدة ، تُعاني كثيراً ، ومنها : شارع سعود الكبير من أوله إلى آخره ، وشارع خالد بن الوليد بين مخرجي 10 وطريق الدمام ، وشارع الخدمة بين مخرجي 9 – 10 !

وفي حي الروضة ، شارع الحسن بن علي ، وفي حي المروج ، شارع المغيرة بن شعبه ، وهو الأكثر إهمالاً وعدم صيانة ، وما حوله وجواره من شوارع رئيسة وفرعية !

هذا غيضٌ من فيض ، فالقائمة تطول ، وخاصة ما يتصل ، بصيانة الشوارع الفرعية !

ولكن ، أين دوريات الصيانة ، التي يُفترض أن تعمل ، باستمرار ، على تفقد طرق وشوارع الرياض ، وترميم وصيانة المُحتاج منها إلى ذلك ، بل ، وأين الأجهزة الرقابية ، التي يُفترض أن تباشر الرقابة على مهام الصيانة الدورية ، ومحاسبة المُقصرين في العمل والأداء !

مدينة الرياض ، درة المدائن العربية ، المُتألقة ، بكل مقومات النهوض الحضاري والعمراني ، والتي كان لها النصيب الأوفر في رؤية 2030 ، تشكو اليوم من خللٍ واضح ، ومعيب ، في صيانة شوارعها وطرقها ، فهل نجد لدى أمانة مدينة الرياض استجابة سريعة لمعالجة هذا الخلل ، لتعود ، تلك الشوارع ، إلى سابق عهدها ، في النظافة والجمال ، ولتكون صالحة ، لمرور الركاب والعربات على مدرجاتها!

وأختم حروفي هذه ، بقول الشاعر الكبير الراحل غازي القصيبي ” إن الخصال التي تجعل المدير ناجحاً ، هي الجرأة على التفكير ، والجرأة على العمل ، والجرأة على توقع الفشل ” .

فهل نستلهم من هذه الكلمات الرائعة قِيم العمل الجاد ، وقِيم إتقانه … نأمل ذلك بشدة !

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419452