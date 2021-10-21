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مصر.. قرار عاجل بضبط والد زوجة علاء مبارك

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-21T15:01:33+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الخميس 21 أكتوبر 2021 - 3:01 مساءً
مصر.. قرار عاجل بضبط والد زوجة علاء مبارك

كل الوطن – وكالات: أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بسرعة ضبط وإحضار رجل الأعمال، مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك.

وأجلت المحكمة محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل للمذاكرة.

كانت جهات التحقيق، أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419456

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