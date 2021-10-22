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لبنان.. القبض على مقيم قتل شقيقه وقطع أطراف الجثة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 4:01 مساءً
لبنان.. القبض على مقيم قتل شقيقه وقطع أطراف الجثة

كل الوطن – وكالات: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، القبض على مقيم سوري الجنسية، أقدم على قتل شقيقه وقطع أطراف الجثة ورماها في غرفة مهجورة، وذلك إثر خلاف دار بينهما.

وقالت المديرية في بيان إنه “توافرت معلومات لشعبة المعلومات عن اختفاء المدعو (أ. أ. مواليد عام 1998، سوري الجنسية) وفقدان الاتصال به”، مشيرة إلى أنه “من خلال الاستقصاءات والتحريات اشتبه بشقيق المفقود ويدعى أ. أ. (مواليد عام 1987) وبعد عملية رصد تمكنت إحدى الدوريات من تحديد مكان تواجده، وتوقيفه في مدينة عاليه، داخل غرفة استأجرها حديثا”.

وأضافت: “بالتحقيق معه، اعترف بقتل شقيقه إثر خلاف دار بينهما في غرفة حيث كانا يقيمان في منطقة عاليه، فقام بضربه بمطرقة على رأسه ومن ثم طعنه بسكين للتأكد من موته، بعدها قام بقطع أطراف الجثة بواسطة منشار ووضعها في أكياس من النايلون ورماها داخل غرفة مهجورة قرب مكان إقامته، تاركا بقية الجسد على أن يتخلص منه لاحقا، ثم نظف الغرفة وانتقل الى سكن آخر”.

وذكرت المديرية أنه “عثر على الأطراف في الغرفة المهجورة، وبقية جسد المغدور حيث ارتكبت الجريمة، إضافة إلى ضبط أدوات الجريمة، وهي عبارة عن مِطرقة ومنشار. وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: موقع قوى الأمن الداخلي

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419468

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