مصر.. أول رد حكومي على “الفيلم المسيئ للبلاد”

كل الوطن – وكالات: علق مدير الإدارة المركزية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية في مصر ولاء جاد، على فيلم ريش المتهم بالإساءة للبلاد وذلك بعد تصريحات دميانة نصار، بطلة الفيلم.

وقال ولاء، إن المبادرة تنحاز لحرية الإبداع والفن، ولا تنحاز إلى الرأي الذي يرى أن فيلما سينمائيا من الممكن أن يسيء لسمعة مصر، مصر دولة أكبر من ذلك بكثير، حرية الإبداع مكفولة، وكذلك وجهة نظر الكاتب والمؤلف، مؤكدًا على حق الدولة في إبراز الجهود التي تقوم بها على أرض الواقع، متابعًا: “الفيلم يتناول حياة أسرة فقيرة ومحرومة من الخدمات ولا يتوافر لها معايير الحياة الكريمة، وما تقوم به الدولة هو جهود متواصلة لتغيير ذلك الواقع منذ 2014، وبالفعل هو الواقع الذي كان يعيش فيه قطاع كبير من المواطنين نتيجة عقود طويلة من الإهمال والسياسات غير المنحازة للعدالة الاجتماعية”.

وأكد مدير الإدارة المركزية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن الدولة تعمل منذ عام 2014 على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، لمن يعيش في المناطق الحضارية غير الآمنة أو من يعيشون في القطاع الريفي، ولديه فجوة كبيرة في توفير الخدمات العامة، مشيرًا إلى نجاح الدولة في المحوريين، حيث على الصعيد الحضري، ستكون الدولة انتهت من نقل 100 % من سكان المناطق العشوائية بحلول العام المقبل، مشيرًا إلى الرؤية الموجودة لإعادة تأهيل جميع المناطق غير المخططة في مصر والتي يعيش فيها نحو 37 % من السكان، وبالتوازي على الصعيد الريفي، والذي تهتم الدولة بتطويره.

وأضاف ولاء جاد، أن المبادرة الرئاسية انتهت من مرحلتها الأولى التي استهدفت 357 قرية في مصر، والتي يعيش فيها 4.5 مليون مواطن، وتحولت إلى قرى مكتملة الخدمات وتتمتع بكافة معايير الحياة الكريمة، والتي شهدت ارتفاع مؤشرات جودة الحياة فيها، وذلك وفقًا للقياسات والإحصائيات التي قامت بها الحكومة وأجهزة الإحصاء.

مضيفا: “بدأنا الآن في المرحلة الجديدة من المبادرة، والتي تستهدف 4 آلاف و600 قرية، وننتهي الآن من الشريحة الأولى من تلك المرحلة، التي تستهدف 18 مليون مواطن، ما يزيد على 3.5 مليون أسرة، ويتم خلالها توفير جميع الخدمات عالية الجودة، من صرف صحي ومياه شرب ووصلات غاز طبيعي وكهرباء وكابلات اتصالات، بالإضافة إلى توفير مرافق، في المرحلة الحالية فقط هناك ما يقرب من 14 ألف فصل مدرسي جديد، ونعمل على صيانة ورفع كفاءة 20 % من المدارس القائمة، علاوة على سلسلة إمداد بالخدمات الصحية من إعادة عدد كبير من الوحدات والمراكز الطبية التخصصية، بالإضافة إلى التدخلات المتعلقة بمحور التنمية الاقتصادية وكذلك تدخلات محور سكن كريم التي تستهدف منازل الفقراء”.

وأضاف مدير الإدارة المركزية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن المرحلة الحالية من المبادرة يستهدف فيها نحو 1436 قرية بها ما يقرب من 18 مليون مواطن، مشيرًا إلى أنه بنهاية المبادرة الرئاسية في 30 يونيو 2024 ستكون غيرت في حياة 55 % من سكان مصر.

ولفت ولاء، إلى أن دميانة نصار، بطلة فيلم ريش، من قاطني محافظة المنيا، والتي تعد من المحافظات الهامة في المبادرة، واستهدف منها في المرحلة الأولى نحو 192 قرية فيها، والتي تضم ما يقرب من 60 % من عدد القرى الموجودة في المنيا، مؤكدا أنه خلال العامين المقبلين ستستهدف المبادرة الرئاسية باقي مراكز وقرى المحافظة.

المصدر: القاهرة 24

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419472