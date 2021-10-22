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العاهل السعودي وولي عهده يعزيان بايدن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 4:34 مساءً
العاهل السعودي وولي عهده يعزيان بايدن

كل الوطن – الرياض: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي تعزية إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول.

وقال الملك سلمان: “تلقينا نبأ وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الأمريكي جو بايدن، في وفاة وزير الخارجية السابق كولن باول.

وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن بأول، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

وتوفي الاثنين الماضي، كولن باول، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

المصدر: واس+RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419475

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