تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالعاهل السعودي وولي عهده يعزيان بايدنكل الوطنمصر.. أول رد حكومي على “الفيلم المسيئ للبلاد”كل الوطنلبنان.. القبض على مقيم قتل شقيقه وقطع أطراف الجثةكل الوطنمصر.. قرار عاجل بضبط والد زوجة علاء مبارككل الوطنالسعودية تكشف تطورات عودة المصريين لأداء العمرةكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: شوارع الرياض بلا صيانةكل الوطنالسعودية تؤكّدُ دعمها لجهود المغرب الرامية إلى تحقيق حل سياسي واقعي لقضية الصحراءكل الوطنمصر.. الأمن يكشف ملابسات فيديو تسبب في أزمة كبيرةكل الوطنالسعودية لـ “مجلس الأمن”: تحملوا مسؤولياتكم في إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلةكل الوطن“فيسبوك” تغلق شبكتين كبيرتين في السودان

مكّة المكرّمة.. القبض على مواطن و4 وافدين انتحلوا صفة رجال أمن وسرقوا منازل

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 11:17 مساءً
مكّة المكرّمة.. القبض على مواطن و4 وافدين انتحلوا صفة رجال أمن وسرقوا منازل

كل الوطن – الرياض: تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، من القبض على مواطن وخمسة مقيمين، تورطوا في جرائم انتحال صفة رجال الأمن والسطو على المنازل.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن “المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن و4 مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنغلادشية والسودانية، ومشاركة مقيمة من الجنسية البنغلادشية، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس”.

وأضاف أن “الجناة ارتكبوا قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419481

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.