تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنرئيس شركة أرامكو: نتطلع إلى توسيع الهيدروجين الأزرق والاستثمار في التكنولوجياكل الوطنليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة ترهونةكل الوطنالعاهل السعودي وولي عهده يعزيان بايدنكل الوطنمصر.. أول رد حكومي على “الفيلم المسيئ للبلاد”كل الوطنلبنان.. القبض على مقيم قتل شقيقه وقطع أطراف الجثةكل الوطنمصر.. قرار عاجل بضبط والد زوجة علاء مبارككل الوطنالسعودية تكشف تطورات عودة المصريين لأداء العمرةكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: شوارع الرياض بلا صيانةكل الوطنالسعودية تؤكّدُ دعمها لجهود المغرب الرامية إلى تحقيق حل سياسي واقعي لقضية الصحراءكل الوطنمصر.. الأمن يكشف ملابسات فيديو تسبب في أزمة كبيرة

رئيس شركة أرامكو: نتطلع إلى توسيع الهيدروجين الأزرق والاستثمار في التكنولوجيا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-23T15:46:47+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 23 أكتوبر 2021 - 3:46 مساءً
رئيس شركة أرامكو: نتطلع إلى توسيع الهيدروجين الأزرق والاستثمار في التكنولوجيا

كل الوطن – وكالات: توقعت شركة أرامكو، اليوم السبت، أن تحقق الشركة صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مؤكدة العمل على توسيع الهيدروجين الأزرق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، بحسب ما نقلت عنه وكالة “رويترز” “إننا بحاجة إلى العمل في مصادر الطاقة الحالية وكذلك المصادر الجديدة، وهذا بالضبط ما نقوم به”، مضيفا إن “الاستثمار في الغاز سيسمح بالتخلص من جزء كبير من حرق المواد السائلة في السعودية”.

وحذر أيضا من أن “الطاقة الاحتياطية تتراجع”، موضحا أن “المشكلة على الصعيد العالمي مع التقاط الكربون والتسلسل هو التكلفة، ونحن نتطلع إلى توسيع الهيدروجين الأزرق والاستثمار في التكنولوجيا لتقليل التكلفة”.

وأضاف “إننا نحتاج بشكل منظم إلى انتقال الطاقة، والنظرة الشاملة، والاستفادة من الموثوقية والأمان في مجال الطاقة”، مؤكدا أن “تقرير الاستدامة سيصدر في الربع الثاني من عام 2022”.

المصدر: “رويترز”.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419488

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.