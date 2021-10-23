السعودية.. الروبوتات تخوض حروبا قتالية بأيدي زوار “موسم الرياض 2021”

كل الوطن – الرياض: تنطلق يوم السبت فعاليات منطقة “كومبات فيلد” الترفيهية ضمن “موسم الرياض 2021″، لتمكين محبي عروض الحركة والألعاب الحربية من عيش تجربة غير مسبوقة تقام في المملكة لأول مرة.

وتحتضن منطقة “كومبات فيلد” 33 لعبة على الأقل، وتستمر فعالياتها حتى مارس 2022 ويخوض فيها اللاعبون تجربة القتال في 5 عصور مختلفة، بدءا باستخدام الرماح والسهام، ووصولا إلى الطائرات المسيرة، إضافة إلى ميدان الرماية الحية وقيادة الدبابات وتجربة الإنزال بالحبل من طائرة الهليكوبتر.

كومبات فيلد "Combat Field"، إحدى مناطق #موسم_الرياض المميزة بالإثارة والتشويق، لاحتوائها عددًا من العروض الحركية، ووجهة مفضلة لهواة الألعاب الحربية والقتالية.https://t.co/RaXqTNmifA#واس_جودة_الحياةpic.twitter.com/xqWKkanpQm — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) October 22, 2021

كما تحتوي المنطقة على حلبة مخصصة لقتال الروبوتات التي يقودها الزوار، من خلال أياد لا سلكية يتحكمون بها، إضافة إلى عدد من الألعاب المخصصة لمحاكاة الرماية بتقنيات مستوحاة من ممارسات تدريب الرماية بالأسلحة الحقيقية.

وتتيح “كومبات فيلد” لزوارها أيضا الرجوع إلى العصور الوسطى عبر رحلات افتراضية، وعيش تحديات في مناطق الكاوبوي وسط الأرياف الغربية، إضافة إلى التعرف على تاريخ الأسلحة وتطورها على مر السنين.

وتصل المساحة الإجمالية لمنطقة “كومبات فيلد” الواقعة شمال شرقي الرياض نحو 310 آلاف م2، فيما تُقدر الطاقة الاستيعابية لها بـ 44 ألف زائر، خصص لهم 12 ألف موقف عام، و600 موقف لذوي الإعاقة، وتفتح المنطقة أبوابها للزوار يوميا من الخامسة مساء حتى الواحدة صباحا.

وتضم منطقة “كومبات فيلد” متحفا للسلاح، وخمسة معارض لبيع الذخيرة والأسلحة وإكسسواراتها، كما تقدم عروضا حية للقتال الحي بين طرفين، عبر مجموعة من الاستعراضيين العالميين المحترفين.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419495