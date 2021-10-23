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شابة تصلي خلال فعاليات “موسم الرياض”

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : السبت 23 أكتوبر 2021 - 5:23 مساءً

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419503

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