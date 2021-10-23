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في حادثة غريبة.. أوراق ممزقة من القرآن الكريم تغلف منتوجا إيرانيا في سلطنة عمان (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : السبت 23 أكتوبر 2021 - 6:02 مساءً
في حادثة غريبة.. أوراق ممزقة من القرآن الكريم تغلف منتوجا إيرانيا في سلطنة عمان (صورة)

كل الوطن – وكالات: أثارت تغريدة لمواطن في موقع “تويتر” انتشارا وردود فعل واسعة بعدما كشفت عن وجود أوراق ممزقة من المصحف الشريف تم بها تغليف منتج إيراني عبارة عن فاكهة التفاح.

وتواصلت صحيفة “أثير” العمانية مع إدارة محل “نبع الخير الواعد” الذي تم شراء المنتج منه، حيث أكدت عدم رضاها المطلق بالذي حدث لأن به “اعتداء وإساءة”.

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وأوضحت الإدارة للصحيفة بأن “المنتج تمت تعبئته في إيران، وليس للمحل علاقة بتعبئته”، مشيرة إلى أنها قامت بإبلاغ الجهات الرسمية فور اكتشاف أحد الزبائن للموضوع، وتم تزويد هيئة حماية المستهلك بفواتير شراء المنتج والشركة الموردة للمنتج.

من جانب آخر رصدت “أثير” تغريدة لشبكة “قبس القانون” أوضحت من خلالها العقوبة على من يقوم بهذا الأمر، حيث تضمنت التغريدة : “أكدت المادة 21 من قانون حماية المستهلك وجوب التزام المزود باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد عند تزويد المستهلك بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة، ووفق القانون ذاته فإن العقوبة هي بالسجن مدة لا تقل عن 10 عشرة أيام، ولا تزيد على 1 سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 مئة ريال عماني، ولا تزيد على 2000 ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

المصدر: صحيفة “أثير”+تويتر

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419506

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