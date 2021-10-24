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الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم”: سنكون أول منطقة في العالم تتغذى على الطاقة المتجددة فقط

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 24 أكتوبر 2021 - 1:03 مساءً
الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم”: سنكون أول منطقة في العالم تتغذى على الطاقة المتجددة فقط

كل الوطن – الرياض: قال الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم” نظمي النصر، إن “نيوم” ستكون أول منطقة في العالم تتغذى على الطاقة المتجددة فقط.

وأضاف النصر في تصريحات لقناة “العربية”، أن “نيوم عندما أطلقت في 2017 من ضمن الرسائل الرئيسية التي بعثت للعالم بأجمعه أنها ستكون أول منطقة في العالم تتغذى بالطاقة المتجددة فقط بنسبة 100% وهذه مهمة ليست بالسهلة”.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أن “مدينة نيوم الواقعة شمال غرب السعودية، ستكون جاهزة بحلول عام 2024 لاستقبال السياح والمستثمرين وراغبي شراء العقارات”، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تطوير بعض المناطق السياحية، وكذلك بعض القطاعات الاقتصادية.

المصدر: “العربية”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419519

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