تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنفتح تحقيق بعد رفع لافتة عدائية ضد السعودية في مباراة نيوكاسلكل الوطنالرئيس التنفيذي لشركة “نيوم”: سنكون أول منطقة في العالم تتغذى على الطاقة المتجددة فقطكل الوطنغرق العديد من الأحياء في الجزائر العاصمة (فيديو وصور)كل الوطنمصر.. بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن غازات بركان “لا بالما” (صور)كل الوطنردود فعل دولية بعد إعلان أردوغان طرد سفراء 10 دول من أنقرةكل الوطنفي حادثة غريبة.. أوراق ممزقة من القرآن الكريم تغلف منتوجا إيرانيا في سلطنة عمان (صورة)كل الوطنرئيس شركة أرامكو: نتطلع إلى توسيع الهيدروجين الأزرق والاستثمار في التكنولوجياكل الوطنليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة ترهونةكل الوطنالعاهل السعودي وولي عهده يعزيان بايدنكل الوطنمصر.. أول رد حكومي على “الفيلم المسيئ للبلاد”

فتح تحقيق بعد رفع لافتة عدائية ضد السعودية في مباراة نيوكاسل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الأحد 24 أكتوبر 2021 - 1:09 مساءً
فتح تحقيق بعد رفع لافتة عدائية ضد السعودية في مباراة نيوكاسل

كل الوطن – وكالات: أعلنت الشرطة الأحد، بدء التحقيق في واقعة رفع لافتة معادية للسعودية خلال مباراة جمعت بين كريستال بالاس ونيوكاسل الإنجليزيين، وذلك عقب استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الأخير.

وكتبت شرطة “كرويدون متروبوليتان” عبر تويتر إنها فتحت تحقيقا في رفع هذه اللافتة على خلفية أفعال عنصرية.

وقالت إن ضباطها يقومون بتقييم المعلومات بعد تلقيهم في يوم السبت 23 أكتوبر، تقريرا عن لافتة عدائية رفعها مشجعو كريستال بالاس.

وتعهدت الشرطة بأن أي ادعاءات بالعنصرية ستؤخذ على محمل الجد.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419525

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.