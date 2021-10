فتح تحقيق بعد رفع لافتة عدائية ضد السعودية في مباراة نيوكاسل

كل الوطن – وكالات: أعلنت الشرطة الأحد، بدء التحقيق في واقعة رفع لافتة معادية للسعودية خلال مباراة جمعت بين كريستال بالاس ونيوكاسل الإنجليزيين، وذلك عقب استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على الأخير.

وكتبت شرطة “كرويدون متروبوليتان” عبر تويتر إنها فتحت تحقيقا في رفع هذه اللافتة على خلفية أفعال عنصرية.

On Saturday 23 October police received a report of an offensive banner displayed by Crystal Palace fans.

Officers are assessing the information and carrying out enquiries.

Any allegations of racist abuse will be taken very seriously.

— Croydon MPS (@MPSCroydon) October 23, 2021