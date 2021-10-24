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الملك سلمان يترأس وفد المملكة في قمّة العشرين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : الأحد 24 أكتوبر 2021 - 7:36 مساءً
الملك سلمان يترأس وفد المملكة في قمّة العشرين

كل الوطن – واس: أعلن الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيرأس وفد المملكة فالعربية السعودية في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين، التي ستعقد في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي: “تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من دولة رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما خلال المدة 30 – 31 أكتوبر، فقد تقرر أن يرأس الملك سلمان بن عبد العزيز وفد المملكة في أعمال القمة وأن يشارك من خلال الاتصال المرئي”.

وتابع: “تبدي المملكة تقديرها للجهود المبذولة من إيطاليا لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضوا في ترويكا المجموعة”.

وأضاف: “تؤكد المملكة حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419528

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