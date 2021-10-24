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بالفيديو.. سعودية تسير وسط الشارع حاملة سكينا وتهدد به من يصادفها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-24T19:44:48+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير24 أكتوبر 2021آخر تحديث : الأحد 24 أكتوبر 2021 - 7:44 مساءً
بالفيديو.. سعودية تسير وسط الشارع حاملة سكينا وتهدد به من يصادفها

كل الوطن – الرياض: أثار فيديو متداول عبر “تويتر” في السعودية ضجة كبيرة بين المغردين، يظهر امرأة منقبة تسير وسط الشارع حاملة سكينا في يدها وتهدد به كل من يصادفها.

وأشار المغردون إلى أن الفيديو سجل في محافظة البدائع بمنطقة القصيم.

وطالبوا القوى الأمنية بتفسير ما حدث وسبب حمل المرأة سكينا والسير به في الشارع.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419530

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