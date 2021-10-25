تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالملك سلمان يترأس وفد المملكة في قمّة العشرينكل الوطنفتح تحقيق بعد رفع لافتة عدائية ضد السعودية في مباراة نيوكاسلكل الوطنالرئيس التنفيذي لشركة “نيوم”: سنكون أول منطقة في العالم تتغذى على الطاقة المتجددة فقطكل الوطنغرق العديد من الأحياء في الجزائر العاصمة (فيديو وصور)كل الوطنبالفيديو.. سعودية تسير وسط الشارع حاملة سكينا وتهدد به من يصادفهاكل الوطنمصر.. بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن غازات بركان “لا بالما” (صور)كل الوطنردود فعل دولية بعد إعلان أردوغان طرد سفراء 10 دول من أنقرةكل الوطنفي حادثة غريبة.. أوراق ممزقة من القرآن الكريم تغلف منتوجا إيرانيا في سلطنة عمان (صورة)كل الوطنرئيس شركة أرامكو: نتطلع إلى توسيع الهيدروجين الأزرق والاستثمار في التكنولوجياكل الوطنليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة ترهونة

السعودية: اعتقال 5 مواطنين لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 1:47 صباحًا
السعودية: اعتقال 5 مواطنين لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية (صورة)

كل الوطن – الرياض: أعلنت شرطة المنطقة الشمالية بالسعودية اعتقال 5 مواطنين لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، إن “الجهات الأمنية استدعت 5 مواطنين في العقد الثالث من العمر، بعد تصوير مشاهد تمثيلية وهم يرتدون زيا نسائيا بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكسب مشاهدات ومتابعات عالية”.

وأشار إلى أن هذا الفعل يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للمجتمع، مشيرا إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419538

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.