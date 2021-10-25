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ماكرون يُندد بتحرك الجيش ضد الحكومة السودانية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-25T14:41:24+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 2:41 مساءً
ماكرون يُندد بتحرك الجيش ضد الحكومة السودانية

كل الوطن – وكالات: ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وأعضاء الحكومة المدنيين.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال ماكرون: “تدين فرنسا بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان”.

وأضاف: “نعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية، وندعو إلى الإفراج الفوري واحترام نزاهة رئيس الوزراء والقادة المدنيين”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419545

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