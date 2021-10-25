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السعودية.. القبض على شخصين حاولا سرقة صراف آلي (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 3:14 مساءً
السعودية.. القبض على شخصين حاولا سرقة صراف آلي (صورة)

كل الوطن – وكالات: ألقت الجهات الأمنية في منطقة عسير السعودية يوم الأحد القبض على شخصين لإتلافهما جهاز صراف آلي لأحد البنوك، ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخصين أحدهما مقيم والثاني مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك “صراف آلي” ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال”.

وأضاف أنه جرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419552

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