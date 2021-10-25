السعودية.. القبض على شخصين حاولا سرقة صراف آلي (صورة)

كل الوطن – وكالات: ألقت الجهات الأمنية في منطقة عسير السعودية يوم الأحد القبض على شخصين لإتلافهما جهاز صراف آلي لأحد البنوك، ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.

السعودية.. القبض على شخصين حاولا سرقة صراف آلي: (MENAFN – Al-Bayan) التاريخ: 24 أكتوبر 2021 ألقت الجهات الأمنية السعوديةفي منطقة عسير القبص على شخصين، لإتلافهما جهاز صراف آلي لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة… https://t.co/VwH3FBVUTOpic.twitter.com/hbe849kMJ7 — MENAFN.com Arabic (@MENAFNArabic) October 24, 2021

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخصين أحدهما مقيم والثاني مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك “صراف آلي” ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال”.

وأضاف أنه جرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419552