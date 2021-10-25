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السعودية.. إعتقال مقيم سرق 45 ألف ريال من محل في المدينة المنورة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-25T15:44:18+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 3:44 مساءً
السعودية.. إعتقال مقيم سرق 45 ألف ريال من محل في المدينة المنورة

كل الوطن – الرياض: أعلنت الشرطة السعودية القبض في المدينة المنورة على مقيم سرق 45000 ريال من أحد المحلات التجارية.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إن “المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد مبلغ (45,000) ريال، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، سرقها من خزنة أحد المحال التجارية”.

وبين القحطاني أنه تم إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419556

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