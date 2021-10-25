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نضال الأحمدية تشن هجوما حادا على الفنان أحمد عز بسبب هروبه من فنانة لبنانية كبيرة في ليلة خطوبتهما

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 4:31 مساءً
نضال الأحمدية تشن هجوما حادا على الفنان أحمد عز بسبب هروبه من فنانة لبنانية كبيرة في ليلة خطوبتهما

كل الوطن – وكالات: فتحت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية النار على الفنان أحمد عز، إذ كشفت أنه كان على علاقة حب مع فنانة لبنانية كبيرة، لكنه هرب منها في ليلة خطوبتهما.

وقالت نضال الأحمدية إنها بالفعل سمعت تفاصيل تلك الواقعة من كل الأطراف، متابعة: “حاولت التواصل مع أحمد عز، لكنه لم يتجاوب وفهمت أنه متورط وخائف”.

وكشفت الإعلامية تفاصيل علاقة جمعت بين أحمد عز ونجمة لبنانية رفضت ذكر اسمها، وذلك خلال لقاء مع الإعلامي رودولف هلال في حلقة من برنامج “المجهول”، قائلة: “أحمد ضل في علاقة لمدة 6 سنوات مع فنانة من أجمل الفنانات، ويوم الخطبة أغلق تليفونه، ولم يحضر إلى بيروت، بعد علاقة حب 6 سنوات تركها.. هذا أحمد عز”.

ورفضت الإعلامية اللبنانية، الكشف عن هوية النجمة التي تقصدها من الحديث، وذلك على الرغم من تحدي رودولف هلال لها، أن تفصح عن اسمها، لتجاوب: “اتحداك أنك تخليني أجاوب وأقول اسمها”.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419560

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