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موسكو: البرامج البيئية السعودية قد تمثل نموذجا يحتذى في العالم

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 11:36 مساءً
موسكو: البرامج البيئية السعودية قد تمثل نموذجا يحتذى في العالم

كل الوطن – وكالات: اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن البرامج البيئية السعودية، قد تمثل نموذجا يحتذى في الترويج لمشاريع مماثلة في دول العالم.

وقال خلال لقائه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش أعمال “مبادرة الشرق الأوسط الخضراء” في الرياض:

“السعودية شريك مهم لروسيا في الشرق الأوسط، وعلاقاتنا معها مبنية على مبادئ الثقة المتبادلة. ندعم تعزيز تفاعلنا في مختلف المجالات، بما فيها البرامج البيئية الطموحة التي أعلنت عنها المملكة”.

وأضاف: “المبادرات الخضراء في السعودية والشرق الأوسط قادرة على أن تمثل مكونا مهما للجهود العالمية على المسار البيئي، ونموذجا جذابا للترويج لمشاريع مشابهة في دول العالم”.

وأشار نوفاك إلى أنه “بفضل الجهود المشتركة بين روسيا والسعودية، تسنّى ضمان توازن مستقر بين العرض والطلب في سوق النفط”.

يشار إلى أنه وعقب اجتماع نوفاك مع رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني، وقعت Zarubezhgeologia JSC الروسية وARGAS السعودية اتفاقية لتبادل الخبرات.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين ARGAS وRosgeo JSC الروسية لتغطية العديد من مشاريع الاستكشاف والبحوث الجيوفيزيائية والجيولوجية.

المصدر: “تاس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419568

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