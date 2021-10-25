المملكة تعرب عن قلقها من الأحداث الجارية في السودان وتدعو لضبط النفس وعدم التصعيد

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في السودان، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد.

ودعت وزارة الخارجية السعودية جميع الأطراف السياسية في السودان إلى الحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف.

المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد pic.twitter.com/1gyJtwBA1V — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 25, 2021

وأكدت على استمرار وقوف المملكة “إلى جانب الشعب السوداني ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق”.

المصدر: وزارة الخارجية السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419571