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توقف معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني وأنباء غير مؤكدة عن هجوم إلكتروني

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 3:20 مساءً
توقف معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني وأنباء غير مؤكدة عن هجوم إلكتروني

كل الوطن – وكالات: توقفت اليوم الثلاثاء، معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني في النظام الإلكتروني الموحد لتوزيع الوقود.

هذا ووردت أنباء غير مؤكدة تتحدث عن احتمال تعرض المنظومة الإلكترونية لتوزيع الوقود إلى هجوم من قبل قراصنة إلكترونيين.

هذا وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن هجوما إلكترونيا تسبب في تعطل على نطاق واسع في محطات الغاز بأنحاء البلاد.

في حين أعلنت الشركة الوطنية لتوزيع المحروقات عن توقف النظام الإلكتروني للتزود بالوقود عن العمل بسبب خلل فني، موضحة أنه بإمكان المواطنين التزود بالوقود بأسعار غير مدعومة ودون الحاجة للنظام الإلكتروني حتى معالجة المشكلة.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419576

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