الكويت.. مسلح يقتحم بنك برقان ويطعن حارس أمن مصريا ويسرق نحو 105 آلاف دولار

كل الوطن – وكالات: أفادت مواقع إخبارية كويتية بأن ملثما اقتحم بنك برقان في تيماء وطعن حارس البنك، وهو مصري الجنسية، بعد سرقة مبلغ 32 ألف دينار (نحو 105 آلاف دولار)، وتوارى عن الأنظار.

عاجل | مصادر " مباشر نيوز ": استقرار الحالة الطبية لحارس الأمن المصري الذي أصيب في عملية السطو على فرع بنك برقان في تيماء حيث تعرض لطعنة بسكين في الصدر من "الساطي" ونقل لمستشفى الجهراء – معلومات مبدئية عن تمكن "الساطي" من سرقة 30 ألف دينار#الكويتhttps://t.co/rViHw5nyNk — مباشر نيوز (@mobashernewss) October 26, 2021

وأشارت شبكة “مباشر نيوز” إلى أنه “تم التحفظ على شخص مشتبه به كان قريبا من الفرع”.

ولفتت إلى أن الحالة الطبية لحارس الأمن المصري استقرت، بعد أن أصيب في عملية السطو على فرع بنك برقان، حيث تعرض لطعنة بسكين في الصدر من “الساطي”، ونقل لمستشفى الجهراء.

ملثم يقتحم بنك برقان في تيماء ويطعن حارس البنك بعد سرقة مبلغ 32 الف دينار ويتواري عن الانظار. pic.twitter.com/S3CorCQvSW — المجلس (@Almajlliss) October 26, 2021

المصدر: “المجلس” + “مباشر نيوز”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419581