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الكويت.. مسلح يقتحم بنك برقان ويطعن حارس أمن مصريا ويسرق نحو 105 آلاف دولار

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 3:33 مساءً
الكويت.. مسلح يقتحم بنك برقان ويطعن حارس أمن مصريا ويسرق نحو 105 آلاف دولار

كل الوطن – وكالات: أفادت مواقع إخبارية كويتية بأن ملثما اقتحم بنك برقان في تيماء وطعن حارس البنك، وهو مصري الجنسية، بعد سرقة مبلغ 32 ألف دينار (نحو 105 آلاف دولار)، وتوارى عن الأنظار.

وأشارت شبكة “مباشر نيوز” إلى أنه “تم التحفظ على شخص مشتبه به كان قريبا من الفرع”.

ولفتت إلى أن الحالة الطبية لحارس الأمن المصري استقرت، بعد أن أصيب في عملية السطو على فرع بنك برقان، حيث تعرض لطعنة بسكين في الصدر من “الساطي”، ونقل لمستشفى الجهراء.

المصدر: “المجلس” + “مباشر نيوز”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419581

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