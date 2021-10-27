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السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-27T15:18:43+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 3:18 مساءً
السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة

كل الوطن – وكالات: عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية.

وتولى الفريق أسامة عسكر قبل توليه المنصب الجديد، منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، كما كان يشغل قبلها منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء.

وتخرج الفريق أسامة عسكر في الكلية الحربية، وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وتولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد، سابقا منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى، وقائدا للجيش الثالث الميداني.

وأصدر الرئيس المصري قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيس الأركان السابق مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419670

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