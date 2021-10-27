مصر.. صور بالأقمار الصناعية تكشف تطورات جديدة في سد النهضة

كل الوطن – وكالات: كشفت صور أقمار صناعية نشرها خبير المياه المصري عباس شراقي، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع مخزون سد النهضة.

وأوضحت الصور من موقع السد استمرار تراجع مخزون سد النهصة دون توليد كهرباء من أعلى الممر الأوسط، كما أن بوابتى التصريف المنخفضتين ما زالتا مغلقتين منذ منتصف أغسطس الماضي.

وتابع: “كما أن بعض الحزر الصعيرة التى كانت مغمورة بالمياه بدأت تنكشف مع زيادة تراجع منسوب البحيرة، ويتضح ذلك أيضا من الحواف البيضاء حول البحيرة نتيجة انحسار المياه”.

وقال شراقي: “أحداث السودان بالأمس من إقالة الوزارات واعلان حالة الطوارئ سوف يؤثر على المساعى الرامية إلى سرعة استئناف المفاوضات حتى تستقر الأوضاع.كل التمنيات لشعبنا فى السودان أن يتخطى هذه المحنة وأن ينعم بالأمن والأمان”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419673