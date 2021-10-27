الخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان احتجاجا على تصريحات قرداحي

كل الوطن – الرياض: أكدت وزارة الخارجية السعودية أنها استدعت سفير بيروت لدى المملكة احتجاجا على التصريحات المثيرة للجدل التي جاءت على لسان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنها سلمت إلى السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي المسيئة لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا.

وزارة الخارجية تستدعي سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بعد التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن pic.twitter.com/YbdnWxBJnz — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 27, 2021

وأعربت الوزارة في البيان عن أسف السعودية إزاء ما تتضمن هذه التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول التحالف، محملة قرداحي المسؤولية عن التحيز بشكل واضح لجماعة الحوثي اليمنية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مضيفة أن استدعاء السفير جاء “نظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين.

وكانت الخارجية الكويتية قد استدعت في وقت سابق من اليوم القائم بالأعمال اللبناني لديها احتجاجا على تصريحات قرداحي التي أثارت جدلا واسعا.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419683