تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالخارجية السعودية تستدعي سفير لبنان احتجاجا على تصريحات قرداحيكل الوطنالمدعي العام يفتح تحقيقا في “فضيحة” انتقالات لاعبين بالدوري الإيطاليكل الوطنمصر.. صور بالأقمار الصناعية تكشف تطورات جديدة في سد النهضةكل الوطنالسيسي يعين رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحةكل الوطنالسعودية: 44 شركة عالمية أعلنت نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة وحصلت على التراخيصكل الوطن“واس”: صندوق سعودي يُودّعُ 3 مليارات دولار لدى بنك باكستان المركزيكل الوطنمقطع فيديو متداول لموقف تقدير واحترام بين أمير قطر وولي عهد الكويت وسمو الأمير محمد بن سلمان (فيديو)كل الوطنخبراء يُشيدون برد الأمير عبدالعزيز على تصريح لبايدنكل الوطنالكويت.. مسلح يقتحم بنك برقان ويطعن حارس أمن مصريا ويسرق نحو 105 آلاف دولاركل الوطنأنباء عن تعرض إيران لهجوم إلكتروني واسع النطاق

“اللئيم تمردا”.. هجوم حاد من الفنّان ناصر القصبي على جورج قرداحي (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-27T19:37:39+03:00
عربي ودوليمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 7:37 مساءً
“اللئيم تمردا”.. هجوم حاد من الفنّان ناصر القصبي على جورج قرداحي (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أعرب الفنان، ناصر القصبي، عن أسفه حول تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال ناصر القصبي: “مؤسف ما قاله جورج قرداحي”.

وأضاف: “ما قاله ليس رأيا بل التفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له….اللئيم تمردا”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419686

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.