“اللئيم تمردا”.. هجوم حاد من الفنّان ناصر القصبي على جورج قرداحي (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أعرب الفنان، ناصر القصبي، عن أسفه حول تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال ناصر القصبي: “مؤسف ما قاله جورج قرداحي”.

وأضاف: “ما قاله ليس رأيا بل التفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له….اللئيم تمردا”.

مؤسف ما قاله جورج قرداحي

ما قاله ليس رأياً بل إلتفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له . …. اللئيم تمردا — ناصر القصبي (@algassabinasser) October 27, 2021

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419686