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44 شركة تفتح مقرات في الرياض.. من هي هذه الشركات؟

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : الخميس 28 أكتوبر 2021 - 3:15 مساءً
44 شركة تفتح مقرات في الرياض.. من هي هذه الشركات؟

كل الوطن – وكالات: منحت السعودية أمس تراخيص إلى 44 شركة دولية لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض، وقبل ذلك أبرمت 24 شركة اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية، منها “بيبسي” و”شلمبرجير”.

ويأتي نقل المقرات في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا، وإلى التنافس على جذب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية.

وذكر بيان صحفي أن هذه الـ44 شركة تشمل شركات متعددة الجنسيات في قطاعات منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والتشييد، ومنها “يونيليفر و”بيكر هيوز” و”سيمنس”.

وأفاد فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في بيان، بأن المقرات الجديدة ستضيف 67 مليار ريال (18 مليار دولار) إلى الاقتصاد السعودي وستوفر نحو 30 ألف فرصة عمل بحلول 2030.

وصرح الرشيد لوكالة “رويترز” بأنه يتوقع أن تنتقل الشركات الأربعة والأربعين إلى الرياض في غضون عام، مضيفا أن بعضها اتخذ هذه الخطوة بالفعل. وذكر أن الهدف هو 480 شركة بحلول 2030.

وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في فبراير 2021 إنها ستمنح الشركات الأجنبية فرصة حتى نهاية 2023 لتأسيس مقرات لها، أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية نظرا لأنها تنافس من أجل جذب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.

كذلك أعلنت المملكة هذا العام أن 24 شركة أبرمت اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية في السعودية، منها “بيبسي” و”شلمبرجير” و”ديلويت” و”بي دبليو سي”، بدلا من مراقبة عملياتها عن بعد من دبي في الإمارات.

ويقول بعض الأشخاص في دوائر الأعمال إنه من المستبعد أن تغلق هذه الشركات عملياتها في الإمارات، وقد تقوم ببساطة بتحويل بعض عملياتها إلى السعودية.

وبدأت السعودية إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحويل المملكة إلى مكان أسهل للإقامة والعمل، وتقليل الإجراءات الروتينية التي تعرقل الشركات منذ أمد طويل.

المصدر: رويترز

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