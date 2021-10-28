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الكويت: 7 طلبة يعتدون على طالب منفرد وأحدهم يقوم بطعنه (فيديو)!

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-28T15:21:31+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الخميس 28 أكتوبر 2021 - 3:21 مساءً
الكويت: 7 طلبة يعتدون على طالب منفرد وأحدهم يقوم بطعنه (فيديو)!

كل الوطن – الرياض: وثق مقطع فيديو حادثة طعن في مدرسة خليفة طلال الجري ، في الكويت .

وفي المقطع ، يظهر طالب منفرد هاجمه 7 طلاب وانهالوا عليه بالضرب المبرح ، وقام أحدهم بتسديد طعنة له .

المقطع أثار غضباً بالكويت ، بسبب عدم تدخل الطلاب لوقف العراك والاكتفاء بالمشهدة والتصوير ، كما طالب البعض بإحالة من قاموا بالهجوم على طالب واحد وطعنة لسجن الأحداث كونهم ارتكبوا جريمة وتجردوا من معاني الرجولة .

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