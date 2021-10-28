الكويت: 7 طلبة يعتدون على طالب منفرد وأحدهم يقوم بطعنه (فيديو)!

كل الوطن – الرياض: وثق مقطع فيديو حادثة طعن في مدرسة خليفة طلال الجري ، في الكويت .

وفي المقطع ، يظهر طالب منفرد هاجمه 7 طلاب وانهالوا عليه بالضرب المبرح ، وقام أحدهم بتسديد طعنة له .

المقطع أثار غضباً بالكويت ، بسبب عدم تدخل الطلاب لوقف العراك والاكتفاء بالمشهدة والتصوير ، كما طالب البعض بإحالة من قاموا بالهجوم على طالب واحد وطعنة لسجن الأحداث كونهم ارتكبوا جريمة وتجردوا من معاني الرجولة .