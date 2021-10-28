المخابرات الفرنسية تعلن إحباط محاولة انقلاب على ماكرون

كل الوطن – وكالات: أعلنت المخابرات الفرنسية، اليوم الخميس، إحباط محاولة انقلاب العام الجاري 2021، قادها النائب عن حزب الحركة الديمقراطية ريمي داي.

وقالت المخابرات الفرنسية، إن النائب ريمي داي أنشأ “مجتمعا إرهابيا” له عبر شبكة من الفروع في جميع أنحاء فرنسا.

واضاف أن النائب ريمي داي شكل “شبكة إرهابية” تضم ضباطا حاليين ومتقاعدين في الشرطة والدرك والجيش، حيث خططت للاستيلاء على قصر الإليزيه ومباني البرلمان ووزارتي الداخلية والدفاع.

وتابعت أن شبكة النائب ريمي داي خططت للسيطرة على بعض القنوات التلفزيونية والإذاعية من أجل بث دعايتها.