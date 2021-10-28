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السعودية.. السيول تداهم الطائف والدفاع الوطني يحذر من الساعات القادمة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الخميس 28 أكتوبر 2021 - 7:08 مساءً
السعودية.. السيول تداهم الطائف والدفاع الوطني يحذر من الساعات القادمة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تعرضت أجزاء من مدينة الطائف السعودية، اليوم الخميس، لهطول أمطار غزيرة شملت العديد من الأحياء وتسببت بسيول عطلت حركة المرور.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مداهمة السيول للمنطقة الصناعية في الطائف، ولا تزال التوقعات تشير إلى استمرار تشكل السحب وتساقط الأمطار حتى ساعات المساء.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أصدر المركز الوطني للأرصاد مجموعة تنبيهات بشأن توقعات بأمطار رعدية وسيول، وتكون ضباب وتدني في الرؤية الأفقية، ببعض المناطق في المملكة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.

المصدر: RT

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