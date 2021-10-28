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عون: تصريحات قرداحي صدرت قبل توليه منصبه ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 دقيقةآخر تحديث : الخميس 28 أكتوبر 2021 - 7:15 مساءً
عون: تصريحات قرداحي صدرت قبل توليه منصبه ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية

كل الوطن – وكالات: قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس إن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، بشأن الأزمة اليمنية صدرت قبل توليه منصبه في الحكومة اللبنانية.

وأضاف عون، أن تصريحات قرداحي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية.

وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني خلال استقباله، وزير الداخلية بسام مولوي في قصر بعبدا الرئاسي، اليوم الخميس، حيث ناقشا التداعيات التي رافقت تصريحات جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية، وردود الفعل عليها.

وأكد عون على حرص لبنان رئيسا وحكومة وشعبا على أفضل العلاقات مع الدول العربية، مشيرا إلى أن “تصريحات الوزير قرداحي صدرت عنه قبل توزيره، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية التي تحرص على القيام بكل ما يساهم في وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب شعب لبنان، خصوصا في الظروف الراهنة، علما أن مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ويتم التعامل معها على هذا الأساس”.

وأثارت تصريحات جورج قرداحي ردود فعل محلية وعربية، وأجمعت دول الخليج العربية على إدانة تصريح وزير الإعلام اللبناني.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام” + RT

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