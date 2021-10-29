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بيومي فؤاد يعتذر للسعوديين.. ويوضّح حقيقة تصويره إعلان مطعم في المملكة أثار جدلا!

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-29T15:56:51+03:00
محلياتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 3:56 مساءً
بيومي فؤاد يعتذر للسعوديين.. ويوضّح حقيقة تصويره إعلان مطعم في المملكة أثار جدلا!

كل الوطن – وكالات: إعتذر الفنّان المصري، بيومي فؤاد، بعد انتشار إعلان تجاري له لأحد المطاعم في المملكة العربية السعودية، تعرض بسببه خلال الساعات الماضية لموجة من الانتقادات وأثار جدلا كبيرا.

وكتب بيومي فؤاد عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” أمس الخميس: “في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يقال إنه مسئ .. أولا كامل اعتذاري لكل اخوتي في المملكة”.

وأضاف: “أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث، أنا لم أقصد بما نشر أنه إعلان، ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الأفيه على أن يحتفظوا به لأنفسهم كفيديو شخصي، وبالطبع لم أتخيل أنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي وتفاجأت مثلكم تماما عند مشاهدتي للفيديو”.

وأعرب النجم المصري عن رفضه التام نسب الإعلان لشخصه احتراما لجمهوره في الوطن العربي.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، واعتبروا أنه يتضمن ايحاءات خادشة ومعيبة، وتلاعبا بالكلمات.

كما انتقد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الإعلان لاستخدامه مصطلحات غير لائقة، وقال: “إعلان تافه، ومعيب، وثقيل دم، ومسيء”.

المصدر: RT

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