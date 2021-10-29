د. عبدالمجيد الجلاَّل: تصريحات تيموثي ليندركينج مُخيّبة للآمال!

حتى هذه اللحظة ، ظلت المواقف الأمريكية ، بشأن إنهاء الحرب في اليمن ، ومنذ عام 2015، لا تتعدى التصريحات العابرة ، وغير الفعَّالة ، لجهة إنهاء هذه الحرب ، المُشتعلة منذ أكثر من ست سنوات!

لم تكن هناك إرادة أمريكية ناجزة ، في إجبار الحوثيين ، على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصِّلة ، خاصة القرار 2216 ، ولم يتم استخدام الذراع الأمريكية ذات القوة والنفوذ العالمي للضغط عليهم ، لوقف إطلاق النار ، والجلوس على طاولة المفاوضات مع الشرعية اليمنية ، لإنهاء الحرب وصناعة السلام في اليمن !

وحتى في عهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، والتي أعلنتْ منذ وصولها إلى البيت الأبيض ، عن رغبتها في إنهاء هذا الصراع ، وعينت لذلك ، السيد تيموثي ليندركينج مبعوثاً أمريكياً ، إلى اليمن … ظلت المواقف الأمريكية على حالها دون تغيير يُذكر!

من هذا المُنطلق ، ووفقاً للمواقف الأمريكية ذاتها ، مارس المبعوث الأمريكي ، السيد ليندركينج ، مهامه ، بالاستمرار في إطلاق التصريحات الفارغة ، بلا محتوى مؤثر ، وكأنَّه مفكر أو خبير سياسي، يطرح أفكاره ورؤاه ، دون أن يفرض ، مُستنداً إلى الذراع الأمريكية الحاسمة ، مشروعاً للحل السياسي ، وهو الأمر الملح ، والعاجل ، لإيقاف نزيف الدم ، ووقف تشرذم اليمن ، وتحوله ، إلى بؤرة صراع دائمة ، تؤثر بالقطع ، على استقرار المنطقة وسلامها !

قبل أيامٍ ، وفي حديثه لقناة العربية ، صرّح السيد ليندركينج بأنَّ التصعيد الحوثي في مأرب ، هو أكبر عقبة أمام تحقيق السلام ، ويقف ضد رغبة المجتمع الدولي في التهدئة ، واتهم إيران باستمرار دعمها لميليشيات الحوثي ، بالسلاح ، ولوجستياً ، كما أرسلت حزب الله لتدريبهم ، وأنَّ التدريب والدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين أمر سلبي برمته، وهو يساعد في تأجيج الصراع ، لذلك نرى ، في هذا الأمر ، والكلام للسيد ليندركينج ، مصدر قلق كبير، لافتا إلى أنه إذا أرادت إيران أن تبدي وجهها الحسن للمنطقة ، وحسن النوايا تجاه استقرار المنطقة، فإن اليمن نقطةُ بداية جيدة لهم، مضيفا أنه عندما نرى تغيير في السلوك الإيراني حيال اليمن، سنكون من المرحبين بهذا التغيير !

ولكن السيد ليندركينج ، استدرك في كلامه ، بالقول ، أنَّه في الوقت الحاضر ، لا يوجد أي دليل على أن إيران تريد إنهاء الحرب في اليمن.

من جهة أخرى ، علَّق ، على إدانة مجلس الأمن لمليشيات الحوثي ، بأنَّه يعكس التزاما دوليا ، بإنهاء الحرب، وأنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملتزم بإنهاء حرب اليمن.

كما قالت الخارجية الأمريكية، إن ليندركينغ قال للسفير السويسري في الولايات المتحدة جاك بيتلود، “يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات هادفة وعاجلة ، للضغط على الأطراف في اليمن، للتفاوض” .

تصريحات ليندركينغ ، على المستوى النظري ، جيدة ، ومهمة ، ولكنها لن تؤثر على مواقف الحوثيين المُتعنتة ، ما دامت غير مُستندة ، إلى الذراع الأمريكية القوية القادرة ، على تغيير المواقف ، وفرض السلام في اليمن !

خلاصة القول ، العالم الراغب بشدة ، في إنهاء مأساة الحرب في اليمن يريد مواقف أمريكية حاسمة ، لا مجرد تصريحات ، وجعجعة ، لا تُغني ولا تُسمن من جوع !