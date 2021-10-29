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السعودية: اللبنانيون المقيمون في المملكة جزء من اللحمة التي تجمعنا مع أشقائنا العرب

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-29T21:12:18+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 9:12 مساءً
السعودية: اللبنانيون المقيمون في المملكة جزء من اللحمة التي تجمعنا مع أشقائنا العرب

كل الوطن – وكالات: أعلنت الحكومة السعودية أنها ستتعامل مع اللبنانيين المقيمين في أراضي المملكة باعتبارهم جزءا من اللحمة التي تجمع الشعب السعودي وأشقائه العرب رغم التوتر السياسي الحاد بين البلدين.

وقالت الحكومة، في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة وأعلنت فيه عن استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، إنها تؤكد حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة.

وأضافت أنها لا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

المصدر: “واس” + وكالات

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