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البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-30T00:00:39+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 30 أكتوبر 2021 - 12:00 صباحًا
البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة

كل الوطن – وكالات: طلبت وزارة الخارجية البحرينية، يوم الجمعة، من السفير اللبناني في المنامة مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان إن قرارها يأتي على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة.

وأثارت تصريحات جورج قرداحي ردود فعل محلية وعربية، وأجمعت دول الخليج العربية على إدانة تصريح وزير الإعلام اللبناني المسيئ للسعودية والإمارات.

وكانت السعودية، قد استدعت بوقت سابق من يوم الجمعة سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة سفير بيروت لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.

المصدر: صحيفة “الأيام” البحرينية

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