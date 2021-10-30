بالأرقام.. كم سيخسر لبنان من وقف السعودية استيراد بضائعه

كل الوطن – وكالات: فرضت المملكة العربية السعودية حظرا على جميع الواردات من لبنان ضمن جملة إجراءات ردا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للسعودية، فما قيمة هذه الواردات؟

تشير بيانات رسمية إلى أن قيمة صادرات لبنان السنوية إلى السعودية تتجاوز 250 مليون دولار، ضمنها 20 مليون دولار من قطاع تصدير الخضار والفواكه.

وكان السفير اللبناني لدى المملكة فوزي كبارة، أوضح في وقت سابق من السنة الجارية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الست الماضية 600 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن السعودية تعد الوجهة الثانية للتصدير من بلاده بعد دولة الإمارات بمعدل 250 مليون دولار سنويا.

يذكر أن وزير الزراعة اللبناني السابق عباس مرتضى حذر من أن أي حظر سعودي على الواردات اللبنانية يمثل “خسارة كبيرة وأمرا خطير جدا، خصوصا إذا ما انعكس سلبا على باقي الدول الخليجية التي قد تتخذ إجراءات مماثلة أو مشددة”.

ويواجه لبنان بالفعل أزمة مالية محتدمة تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

المصدر: وكالات