شاهد.. مصوّر ألماني يكشف صدفة مشاركة الأردن سرّا في تدريبات “العلم الأزرق” الإسرائيلية

كل الوطن – وكالات: نشر مصور ألماني في الإنترنت لقطات تؤكد على ما يبدو مشاركة الأردن سرا في تدريبات “العلم الأزرق” الجوية التي نفذتها إسرائيل بمشاركة عدد من الدول.

وأكدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الجمعة أن المصور العسكري الألماني، فالك بيرفالد، نشر على حسابه في تطبيق “انستغرام” صورتين تظهر إحداهما مقاتلة من طراز “إف-16” تابعة لسلاح الجو الأردني على مهبط في قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية، بالتزامن مع إقلاع مقاتلة فرنسية من نوع “رافال” خلفها.

Officially there were eight participating nations in this year's iteration of Exercise Blue Flag including the host Israel, but unbeknownst to most there was a ninth participant, Jordan. Participating with their newest Tape 6.5 MLU Vipers. 📸 fotofalk77 on Instagram. pic.twitter.com/uBPCuPvO4I

— Abd Nav (@AbdNav2K2) October 29, 2021