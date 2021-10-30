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محمد رمضان يكشف عن مصير المضيفتين اللتين رقصتا معه في الطائرة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-30T20:19:24+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : السبت 30 أكتوبر 2021 - 8:19 مساءً
محمد رمضان يكشف عن مصير المضيفتين اللتين رقصتا معه في الطائرة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: كشف الفنّان المصري محمد رمضان عن مصير المضيفتين اللتين رقصتا معه في الطائرة في طريقه إلى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وقال رمضان في لقاء مع برنامج “ET بالعربي”: “المضيفات لم يخسرا عملهما، وهما واحدة ألمانية وأخرى تركية، وسعداء بالفيديو، وبعتوا للتيم بتاعي إنهم مبسوطين بعدما اتشهروا في مصر، دلوقتي بيمشوا في مطار القاهرة الناس بتسلم عليهم، اتبسطوا واستمتعوا”.

وفي وقت سابق، شارك الفنان المصري متابعيه على حسابه عبر “إنستغرام”فيديو من داخل طائرته الخاصة، خلال توجهه إلى مدينة الغردقة على البحر الأحمر، ظهر فيه وهو يرقص مع مضيفات طائرته الخاصة، على وقع أغنيته الشهيرة “يا حبيبي”.

وعلق على الانتقادات التي وجهت له على إثر ذلك قائلا: “بتبسط طول الوقت بحب اسمع ميوزيك”.

المصدر: RT

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