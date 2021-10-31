تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطن“العلم السعودي كفني”..لبنانيون يتضامنون مع الرياض أمام السفارة السعودية في بيروت (فيديو)كل الوطنالملك سلمان يشكر الكويت والبحرين على إجراءاتهما في أزمة تصريحات قرداحيكل الوطنمحمد رمضان يكشف عن مصير المضيفتين اللتين رقصتا معه في الطائرة (فيديو)كل الوطنالإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنانكل الوطنشاهد.. مصوّر ألماني يكشف صدفة مشاركة الأردن سرّا في تدريبات “العلم الأزرق” الإسرائيليةكل الوطنمصر.. رجل الأعمال نجيب ساويرس يثير الجدل بتكلفة العشاء الخاص بهكل الوطنمحمد بن راشد يوجه رسالة دعم إلى محمد بن سلمان بخصوص “إكسبو 2030”كل الوطنبالأرقام.. كم سيخسر لبنان من وقف السعودية استيراد بضائعهكل الوطنالبحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعةكل الوطنالسعودية تستدعي سفيرها في لبنان للتشاور وتطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة خلال 48 ساعة

“العلم السعودي كفني”..لبنانيون يتضامنون مع الرياض أمام السفارة السعودية في بيروت (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-31T17:22:45+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : الأحد 31 أكتوبر 2021 - 5:22 مساءً
“العلم السعودي كفني”..لبنانيون يتضامنون مع الرياض أمام السفارة السعودية في بيروت (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تجمع عدد من المواطنين اللبنانيين، مساء أمس السبت، أمام مبنى السفارة السعودية لدى بيروت، تضامنا مع الرياض، واستنكارا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي أثارت الجدل.

وحمل بعض المتظاهرين أعلام السعودية، واعتبر بعضهم أن هذا العلم يمثلهم، في حين حمل آخرون صور الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة الى صور رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

المصدر: “النشرة”

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.