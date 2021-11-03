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جريمة بشعة تهزّ مصر تثير حالة من الرعب

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 3 نوفمبر 2021 - 2:47 صباحًا
جريمة بشعة تهزّ مصر تثير حالة من الرعب

كل الوطن – وكالات: شهدت مدينة الإسماعيلية المصرية جريمة بشعة حيث قتل مواطن شخصا وقطع رأسه وحملها في شارع، ما أثار حالة من الرعب، وأعلنت السلطات القبض على المشتبه فيه.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين مقطع فيديو صادم يوثق عملية القتل التي أثارت ضجة كبيرة في البلاد كلها.

تعرض اللقطات المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي المهاجم وهو يقطع رأس الرجل في شارع طنطا بساطور ثم يحمل رأسه ويلوح سلاحه الملطخ بالدماء بينما يمكن سماع صراخ المارة.

ووصلت قوات الشرطة إلى مسرح الجريمة وأغلقت الطرق المؤدية له، وانتشر العناصر الأمنيون في جميع أرجاء موقع الحادث، كما تم منع المواطنين من ردم آثار دماء الضحية التي كانت موجودة في الشارع لحين وصول فريق النيابة العامة لمعاينة آثار الجريمة بدقة.

ولاحقا أعلنت وزارة الداخلية “ضبط مهتز نفسيا بالإسماعيلية سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان قام بالتعدي بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة”.

وأضافت الوزارة أنه “بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه”.

ولم يتضح الدافع وراء عملية القتل المروعة، وقال الادعاء إن شخصين أصيبا أيضا وإن التحقيقات جارية.

وأوردت وسائل إعلام محلية إن الشخصين أصيبا أثناء محاولتهما مع آخرين السيطرة على المجرم قبل وصول الشرطة.

المصدر: RT + وكالات

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