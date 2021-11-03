التحالف العربي يعلن القضاء على 145 مقاتلا حوثيا في معركة مأرب خلال يوم واحد

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، مقتل 145 عنصرا من جماعة الحوثي في اليمن بغارات جوية خلال الساعات الـ24 الماضية، قرب مدينة مأرب بشرق العاصمة صنعاء.

وقال التحالف، في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية رسمية، إن قواته نفذت 32 عملية استهداف لآليات وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي الجوبة على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب مأرب والكسارة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غرب المدينة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير 18 من الآليات العسكرية والقضاء على 145 عنصرا إرهابيا.

المصدر: “واس” + وكالات