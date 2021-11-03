تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالتحالف العربي يعلن القضاء على 145 مقاتلا حوثيا في معركة مأرب خلال يوم واحدكل الوطنمصر.. المحكمة تقرر رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارككل الوطنوفاة المطرب السوري الكبير صباح فخريكل الوطنالسعودية تودع 3 مليارات دولار بالمركزي المصري، وتمدد ودائع سابقةكل الوطنوزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان لبنان والسودانكل الوطن“العلم السعودي كفني”..لبنانيون يتضامنون مع الرياض أمام السفارة السعودية في بيروت (فيديو)كل الوطنالملك سلمان يشكر الكويت والبحرين على إجراءاتهما في أزمة تصريحات قرداحيكل الوطنمحمد رمضان يكشف عن مصير المضيفتين اللتين رقصتا معه في الطائرة (فيديو)كل الوطنالإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنانكل الوطنشاهد.. مصوّر ألماني يكشف صدفة مشاركة الأردن سرّا في تدريبات “العلم الأزرق” الإسرائيلية

التحالف العربي يعلن القضاء على 145 مقاتلا حوثيا في معركة مأرب خلال يوم واحد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 3 نوفمبر 2021 - 8:15 مساءً
التحالف العربي يعلن القضاء على 145 مقاتلا حوثيا في معركة مأرب خلال يوم واحد

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، مقتل 145 عنصرا من جماعة الحوثي في اليمن بغارات جوية خلال الساعات الـ24 الماضية، قرب مدينة مأرب بشرق العاصمة صنعاء.

وقال التحالف، في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية رسمية، إن قواته نفذت 32 عملية استهداف لآليات وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي الجوبة على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب مأرب والكسارة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غرب المدينة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير 18 من الآليات العسكرية والقضاء على 145 عنصرا إرهابيا.

المصدر: “واس” + وكالات

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.